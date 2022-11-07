مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

2022/11/07 | 15:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سحبت اليوم الإثنين بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية.

وفيما يلي نتائج القرعة:

لايبزيج x مان سيتي

كلوب بروج x بنفيكا

ليفربول x ريال مدريد

انتر ميلان x توتنهام

فرانكفورت x نابولي

دورتموند x تشيلسي

ميلان x بورتو

بايرين ميونخx باريس سان جيرمان

وحدد اليويفا مواعيد مباريات ثمن النهائي، لتقام لقاءات الذهاب أيام 14، 15، 21 و22 شباط 2023 أما جولة الإياب، فستقام مبارياتها أيام 7، 8، 14 و15 أذار 2023.

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