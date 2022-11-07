الصحة العالمية تتوقع وفاة ربع مليون شخص سنوياً بسبب تغير المناخ

2022/11/07 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مدير عام منظمة الصحة العالمية،

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وفاة 250 ألف

شخص سنوياً، بسبب سوء التغذية

والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري،

الناجم عن تغير المناخ بين عامي 2030 و2050.

جاء ذلك، خلال تص

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