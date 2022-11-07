2022/11/07 | 15:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماري كوري عالمة كيمياء ضحت بحياتها من أجل خدمة البشرية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HDp7SN9xhRk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماري كوري عالمة كيمياء ضحت بحياتها من أجل خدمة البشرية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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