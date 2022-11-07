السوداني خلال استقباله لنقيب الصحفيين: أهمية ايجاد القوانين الداعمة للصحفيين

2022/11/07 | 16:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن “السوداني هنأ اللامي بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب”.

وأضاف، أن “اللقاء شهد مناقشة الواقع الصحفي في العراق، وأهمية ايجاد القوانين الداعمة للصحفيين والضامنة لحرية الرأي والتعبير، مؤكدا على “دور الصحافة في ترسيخ النظام الديمقراطي، ودعم ممارساته”.

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