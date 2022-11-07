نائب عن السيادة: آن الأوان ليتسلم أحد ضباط ديالى الأكفاء مسؤولية قيادة شرطة المحافظة

2022/11/07 | 16:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عن تحالف السيادة في ديالى، نورس محمود العيسى، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتغييرات أمنية جذرية لاجتثاث العصابات الإجرامية ومواجهة الإغتيالات المنظمة.

وقالت العيسى “آن الأوان ليتسلم أحد ضباط ديالى الأكفاء المهنيين مسؤولية قيادة شرطة المحافظة ورسم الخطط الناجعة للقضاء على فلول الإرهاب وعصابات الجريمة”.

واشارت الى أن “ديالى تعج بالكفاءات الأمنية والأكاديمية القادرة على فرض هيبة القانون وانهاء جميع المظاهر الخارجة عن القانون وحماية المدنيين من الاغتيالات المجهولة”.

ودعت العيسى القائد العام للقوات المسلحة الى “وضع ستراتيجية أمنية جديدة لديالى وتقويم دور القيادات والمسؤوليات الأمنية في عموم الوحدات الإدارية ووضع حد للخروق الامنية المتواصلة وحالة الفوضى التي تسببها عصابات الجريمة المنظمة”.

وتابعت ان “جريمة اغتيال سائق صهريج، يوم أمس، اثناء أداء عمله في قضاء المقدادية يستدعي وقفةً جدية وتغييرات امنية عاجلة، لأجل وضع خططٍ واقعية تحافظ على المكتسبات الامنية وتبعث الطمأنينة في نفوس ابناء المحافظة”.

وتعاني ديالى سطوة بعض الجماعات المسلحة مجهولة الانتماءات تحاول الهيمنة على مقدرات المحافظة وفرض اراداتها في شتّى المجالات الأمنية والخدمية والسياسية.

واغتال مجهولون، أمس الأحد، سائق صهريج أثناء تنفيذ أحد مشاريع اكساء الشوارع في قرية الحساوية التابعة لناحية الوجيهية 25كم شمال شرق بعقوبة بعد قيامهم بتهديد المقاول بإيقاف العمل.

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