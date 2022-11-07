مقتل واصابة سبعة اشخاص في نزاع عشائري شمالي بغداد

2022/11/07 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل واصابة ستة اشخاص نتيجة نزاع عشائري في قضاء التاجي شمالي بغداد.

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