2022/11/07 | 16:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 9GWNwf08IfM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصابات تتحرك في ديالى.. والسوداني يهاجم الاستثمار الحزبي | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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