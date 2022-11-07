نائب: تفعيل قسم النافذة الواحدة سيُحوّل العراق إلى بيئة جاذبة للشركات الرصينة

2022/11/07 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، الاثنين، إلى تفعيل قسم النافذة الواحدة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار بعيدة عن الابتزاز.

وقال عضو اللجنة حسين السعبري، إن "قسم النافذة الواحدة المعني بإصدار شهادات الاستثمار موجود فعلاً، بيد أنه غير مفعل"، مضيفاً أنه "في حال تفعيله سيتخلص المستثمر من الابتزاز الذي يتعرض له من قبل الدوائر التي يتوجب عليه مراجعتها لإتمام أعماله"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وتابع، أنه "في حال تفعيل هذا القسم، فسيخلق ذلك تنافساً حقيقياً بين المستثمرين وبالتالي سيتحول العراق إلى بيئة جاذبة للشركات الرصينة"، معرباً عن "تفاؤله بمستقبل الاستثمار في العراق، لا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السـوداني، على دور الاسـتثمار وضرورة دعم القطاع الخاص، بما يسهم بالنهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب".

وأضاف، أن "الاستثمار سيفتح الطريق للاستفادة من الأموال الموجودة في البلاد من أجل تحريك الاقتصاد واستغلاله في قطاعات مهمة كالسكن الذي شكل أزمة في الآونة الأخيرة، والصناعة التي تحتاج إلى تطوير كبير وإلى مكننة حديثة، والأمر ذاته في جميع القطاعات".

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