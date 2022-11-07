السوداني يقرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد

2022/11/07 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة".

وأضاف ان "السوداني وجه بإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة الى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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