اعفاءات بالجملة تعصف بمفاصل وزارة الداخلية

2022/11/07 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بإصدار وزارة الداخلية جملة اوامر لإعفاء مدراء في مفاصل مهمة بالوزارة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري اصدار اوامرا بإعفاء مدير عام عقود وزارة الداخلية، ومدير عام صندوق شهداء الشرطة، ومدير شرطة بغداد الرصافة، و مدير شرطة بغداد الكرخ".

وتابع، أنه "تكليف اللواء فوزي فريح ياسين بمنصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة".

وفي وقت سابق، افاد مصدر مسؤول، باعتقال مدير التصاريح النفطية في شركة نفط البصرة وفق المادة 4 إرهاب.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "جهاز الأمن الوطني اعتقل مدير التصاريح النفطية في شركة نفط البصرة وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف ان "امر الاعتقال جاء لتورط مدير التصاريح النفطية في شركة نفط البصرة بقضايا تهريب النفط في المحافظة".

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