اعتقال مدير التصاريح النفطية في شركة نفط البصرة لتورطه بشبكة التهريب

2022/11/07 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

افاد مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، باعتقال مدير التصاريح النفطية في شركة نفط البصرة وفق المادة 4 إرهاب.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "جهاز الأمن الوطني اعتقل مدير التصاريح النفطية في شركة نفط البصرة وفق المادة 4 إرهاب".

وأضاف ان "امر الاعتقال جاء لتورط مدير التصاريح النفطية في شركة نفط البصرة بقضايا تهريب النفط في المحافظة".

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