الصحة تسجل 373 اصابة بكورونا و3 وفيات خلال اسبوع

2022/11/07 | 16:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 373 اصابة و3 وفيات بكورونا خلال اسبوع.

وبحسب الموقف الوبائي الاسبوعي، وتلقته (بغداد اليوم)، "سجلت الصحة373 اصابة و 234 حالة شفاء ووفاة 3 حالات بكورونا خلال الأسبوع الماضي ".

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