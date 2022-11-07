مدونة سفر توثق تجربتها في السباحة مع الأحصنة في الغردقة بمصر

2022/11/07 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مغامرة فريدة من نوعها، توثق مدونة السفر السورية، راما العامر، تجربة ركوبها على الأحصنة والسباحة معها في مدينة الغردقة، بمصر..هل تود خوض تجربة مماثلة؟

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