2022/11/07 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المرمز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب الوطني يصل إلى إسبانيا تمهيداً لخوض مباراة ودية المركز الخبري الوطني.

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