2022/11/07 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة حقوق الانسان الإيرانية، “يوم الاثنين”حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد، منذ انطلاقها منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، وحتى الآن.وذكرت المنظمة المعنية بالشأن الإيراني، ومقرها النرويج، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منظمة حقوق الانسان الايرانية: عدد القتلى وصل الى 304 منذ بداية الاحتجاجات الشعبية المركز الخبري الوطني.

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