2022/11/07 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الامن الايرانية، اليوم

الاثنين، بيانا اعلنت فيه تفاصيل جديدة

عن حادثة شيراز الارهابية واعتقال 26

تكفيريا جميعهم من "الاجانب".

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الامن:

انه اثر البيان الصادر ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("من جنسيات مختلفة".. إيران تعلن اعتقال جميع المتورطين في هجوم شيراز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("من جنسيات مختلفة".. إيران تعلن اعتقال جميع المتورطين في هجوم شيراز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).