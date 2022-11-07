العراق وتونس يبحثان توسيع آفاق التعاون بمجالات التعليم والبيئة

2022/11/07 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مع

رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، اليوم

الاثنين، توسيع آفاق التعاون في مجالات

التعليم والبيئة والسياحة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية

في بيان تلقته وكالة نون

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