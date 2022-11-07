السجن 10 سنوات لمجرمين انتحلوا صفة ضابط

2022/11/07 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم

الاثنين، حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات،

بحق مجرمين اثنين؛ لقيامهم بانتحال صفة

ضابط في جهاز مكافحة الارهاب.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "المجرم

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