الحلة.. حريق يلتهم عدداً من المحال التجارية

2022/11/07 | 17:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التهم حريق عدداً من المحال التجارية في ناحية أبي غرق غربي الحلة.

وقال مدير اعلام الدفاع المدني عقيل عبدالله “أن حريقا اندلع في محال تجارية في ناحية أبي غرق غربي الحلة، اليوم الاثنين، أدى إلى تدميرها من دون إصابات”.

واضاف أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من منع انتشار الحريق إلى المباني المجاورة”، مشيرا إلى “أن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث”.

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