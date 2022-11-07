لحين اصدار ضوابط جديدة.. الصحة تعلن إيقاف منح الإجازات الصحية

2022/11/07 | 17:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، إيقاف منح اجازات المؤسسات الصحية الأهلية لحين اصدار ضوابط جديدة بشأنها.

ووجّه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، إعماماً اطلعت عليه “خبر برس” (واخ)، يقضي بـ”إيقاف منح اجازات فتح المستشفيات الأهلية، والعيادات الجراحية اليومية، والمراكز التخصصية باختصاصاتها كافة”.

وبحسب الإعمام، فقد شمل هذا الأمر أيضاً “مراكز التجميل ومكاتب السياحة العلاجية، في الوقت الحاضر لحين اصدار ضوابط جديدة”.

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