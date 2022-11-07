2022/11/07 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على دور الصحافة في ترسيخ النظام الديمقراطي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الاثنين، نقيب الصحفيين العراقيين، رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي”، مبينا ان “السوداني هنأ اللامي بمناسبة إعادة […]

ظهرت المقالة خلال لقائه نقيب الصحفيين..



السوداني يؤكد على دور الصحافة في ترسيخ النظام الديمقراطي أولاً على ايرث نيوز.

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