الأوروبيون وارتفاع الأسعار.. الحقيقة بالأرقام

2022/11/07 | 17:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد استطلاع للرأي أن نصف الأوروبيين عبروا عن انخفاض قوتهم الشرائية خلال السنوات الثلاث الماضية، ويشعرون بالقلق حول المستقبل، بحسب ما نقلت صحيفة "الغارديان".

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