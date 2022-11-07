روان.. الفشل ليس النهاية لأنه قد يقود لبدايات جميلة

2022/11/07 | 17:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تشعر باليأس بعد رسوبها في الثانوية العامة، ورؤيتها صديقاتها وقريباتها اللاتي نجحن يبدأن الدراسة في الجامعة، بل كان ذلك الفشل بداية جديدة لها في دخول مجال تصميم الأزياء واحترافها بفضل دعم من منحة صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين والتي تحلم من بعدها الوصول في تصميم الأزياء من الأردن إلى العالمية.هذه قصة روان.

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