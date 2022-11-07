بعد مباشرة الفريق الخدمي… النهروان تقترب من حلّتها الجديدة

2022/11/07 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشر فريق الجهد الهندسي والخدمي الذي أقره مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بتقديم الخدمات للمناطق المحرومة في ناحية النهروان شرقي بغداد.

وقال مدير بلدية ناحية النهروان مهند البهادلي للوكالة الرسمية، انه “حسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم الخدمات لمواطني ناحية النهروان ، باشر الفريق الهندسي والخدمي باعمال التنظيفات الخاصة بالشوارع الرئيسة والفرعية وكذلك تجهيز مادة السبيس وإكساء الطرق لحين وصول مشروع المجاري للمرحلة الأولى”.

وأشار إلى أن ” الفريق الخدمي سيقدم الخدمات لجميع مناطق ناحية النهروان بما فيها الزراعية التي ستشمل بأعمال الإكساء”.

وأضاف أن ” ناحية النهروان بعد توجيه رئيس الوزراء ستدخل بحلّة جديدة من توفير الخدمات وإعادة تأهيل الطرق وغيرها من القطاعات”.

يشار إلى أن الجهد الخدمي المشكل من قبل مجلس الوزراء سيقدم الخدمات للمناطق المحرومة والتي تتضمن إكساء الطرق وإنشاء السواقي الجانبية ورفع التعرضات منها ودعم المدارس والبنى التحتية والتشجير ورفع النفايات من المناطق الشعبية ودعم كل ما يتعلق بتحسين البيئة.

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