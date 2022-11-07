وفد أمني برئاسة وزير الداخلية يصل إلى ديالى

2022/11/07 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وفد امني برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الاثنين، الى محافظة ديالى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان “بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الإثنين، محافظة ديالى على رأس وفد امني كبير ضم السادة نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزارة الداخلية وعدد من القادة والضباط”.وتأتي هذه الزيارة للاطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية وتقييم الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المحافظة.

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