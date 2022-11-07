الاعرجي يبحث مع محافظ صلاح الدين 6 ملفات مهمة

2022/11/07 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، اليوم الاثنين، مع محافظ صلاح

الدين، إسماعيل الهلوب 6 ملفات مهمة

منها يخص عودة النازحين.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان تلقته وكالة نون

الخبري

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