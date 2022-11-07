برئاسة الشمري.. وفد أمنى رفيع يصل ديالى (صور)

2022/11/07 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الاثنين، على رأس وفد امني رفيع

للاطلاع على الوضع الامني وتقييم

اجراءات التشكيلات والوحدات والاجهزة

الامنية في محاربة داعش.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخ

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