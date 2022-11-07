رئيس الجمهورية: التغيّر المناخي بات خطراً عالمياً

2022/11/07 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد،

اليوم الاثنين، ان التغيّر المناخي بات

خطراً عالمياً وبلدنا أحد أكثر الدول

تأثراً بتغيرات المناخ وتداعياتها.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على

تويتر، ان "التغيّر ال

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