حدّدت فترة تحقيقها.. التخطيط: هذه أهداف التنمية المستدامة 

2022/11/07 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استعرض مدير عام دائرة التنمية المحلية والإقليمية في وزارة التخطيط محمد محسن، الاثنين، أهداف التنمية المستدامة.

وقال محسن، إن "هناك فرقاً تخصصية منبثقة عن اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، مختصة بمجموعة أهداف التنمية الـ 17، بمشاركة وزارة التخطيط وجميع الجهات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف محسن، أن "جميع الجهات المعنية تعمل على رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة لمعرفة الفجوات وآليات معالجتها وتحقيقها حتى العام 2030، إضافة إلى معرفة مشاريع الموازنة الاستثمارية وكيف نتجه باتجاه التنمية المستدامة".

وأشار إلى، أن "أهم أهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الفقر ومعالجة التغيرات المناخية وتوفير السكن وغيرها، إضافة إلى تحقيق المشاركة الصحية للمجتمع لإدارة الحكم السليمة".

وأكد، أن "العراق قدم تقريرين أمام الأمم المتحدة بعد تحرير المناطق من داعش الإرهابي، لتعزيز اللامركزية ودور المحافظات"، مبيناً أن "هذه الخطوة تعزز دور ومكانة العراق أمام المجتمع الدولي، ما ينعكس إيجابا على خطط الوزارة للتنمية".

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