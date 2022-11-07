رئيس الجمهورية: العراق أحد أكثر الدول تأثراً بتغيرات المناخ وتداعياتها

2022/11/07 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، أن التغير المناخي بات خطراً عالمياً.

وقال رشيد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "التغيّر المناخي بات خطراً عالمياً، وبلدنا أحد اكثر الدول تأثراً بتغيرات المناخ وتداعياتها من الجفاف والتصحّر وشحّة المياه".

وأضاف: "‏سنعمل مع شركائنا واصدقائنا في قمة المناخ لمعالجة المشاكل البيئية، وإعادة الحياة لانهارنا ومزارعنا وغاباتنا من اجل أجيال المستقبل".

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