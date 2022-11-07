وزير الداخلية يصل ديالى للإطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية في المحافظة

2022/11/07 | 17:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الإثنين، الى محافظة ديالى على رأس وفد أمني كبير، ضم نائب قائد العمليات المشتركة ووكلاء وزارة الداخلية وعدداً من القادة والضباط.

وذكر بيان للوزارة أن “هذه الزيارة تأتي للاطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية وتقويم الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المحافظة”.

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