2022/11/07 | 17:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ وفدُ المُنتخبِ الوطنيّ، ظهر اليوم الاثنين، إلى مدينةِ جيرونا الإسبانيّة لخوضِ مُباراتين أمام مُنتخبي المكسيك والإكوادور في التاسع والثاني عشر من الشهرِ الحالي.

ومن المُؤمل أن يلتحقَ أيضاً اللاعبون المُحترفون “الكسندر اوراها، أمير العماري وعمار محسن” مع بعثةِ المُنتخبِ الوطنيّ قبلَ أن يلتحقَ الملاكُ التدريبيّ الإسباني المُؤلف من خيسوس كاساس مُدرباً، أليخاندرو فاريلا لوبيز المُدرب المُساعد الأول، بابلو غراندز المُدرب المُساعد الثاني، سلفادور روميرو المُدرب المُساعد الثالث، ميغيل أنخيل غونزاليس مُدرب الحراس، وخافيير سانشيز مدرب اللياقة.

وأكدَ رئيسُ الوفد النائب الأول لرئيسِ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، علي جبار: إن المدربَ راضي شنيشل سيقودُ المباراتين (المكسيك والاكوادور).



مُثنياً على دوره الايجابيّ في تعامُّله الوطنيّ وبحرفيةٍ عاليةٍ تعكسُ ما يمتلكهُ من خبرةٍ مُتراكمةٍ، وإنه واحدٌ من أهمّ الكفاءاتِ الوطنيّةِ.



مُشيداً بتعاونه مع الطاقمِ الإسباني الذي سيتواجد في المُباراتين من على المُدرجاتِ قبلَ أن يتسلمَ المهامَ بشكلٍ نهائيّ فيما بعد.

على صعيدٍ متصلٍ، وفي تطوراتٍ عاجلةٍ، تعذرَ على لاعبِ غوتنبيرغ السويدي “الآي فاضل” الالتحاقُ بزملائه بعد تعرُّضه لوعكةٍ صحيةٍ مفاجأةٍ، وبانتظارِ أن تشخصَ حالته والتي أوضحت التقاريرُ الأوليّة إصابته بالتهابٍ معوي، وقد يلتحقُ غداً إذا ما تحسنَ وضعه الصحيّ من أجل التواجدِ والحُضورِ مع المُنتخبِ الوطنيّ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني يصل مدينة جيرونا الإسبانية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني يصل مدينة جيرونا الإسبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).