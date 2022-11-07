برئاسة الشمري.. وفد أمنى رفيع يصل ديالى

2022/11/07 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، على رأس وفد امني رفيع للاطلاع على الوضع الامني وتقييم اجراءات التشكيلات والوحدات والاجهزة الامنية في محاربة داعش.

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