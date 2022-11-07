لجنة فنية تفحص بناية جامعة

2022/11/07 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع في مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن مصير إغلاق جامعة أوروك الأهلية بعد ورود تقارير فنية عن مخاطر إنهيارها.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "اللجنة الخاصة بالمكتب الاستشاري لجامعة بغداد انهت، اعمالها الخاصة في فحص وتقييم سلامة مبنى جامعة أوروك في منطقة الكرادة".

وأضاف أن "أعمال اللجنة ما تزال قائمة وسيتم ذكر الملاحظات حال إكمال الفحص الهندسي، من قبل المكتب الاستشاري ليقرر مصير إغلاق الجامعة من عدمه".

وفي مطلع تشرين الثاني 2022، أعلنت مديرية الدفاع المدني، إرسال لجنة كشف موقعي فنية مختصة لتقييم سلامة مبنى بناية الجادرجي التجارية وجامعة اوروك في العاصمة بغداد.

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