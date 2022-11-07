الصحة تتحدث عن قرب افتتاح مستشفيات حديثة: لاحاجة للعلاج في الخارج!- عاجل

2022/11/07 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالإسراع في تشغيل المستشفيات الحديثة خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما أشارت الى ان هذه المستشفيات قد تغني عن سفر العراقيين للعلاج في الخارج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في حديث للوكالة الرسمية واطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد ضرورة الإسراع بتشغيل المستشفيات، والضمان الصحي، وهذه من أولويته في برنامجه الحكومي، إذ أن أول زيارة له وأول محطة ومؤسسة حكومية يزورها كانت وزارة الصحة بعد تسنمه المنصب".

وأشار إلى أن "هناك متابعات ميدانية من قبل وزير الصحة صالح مهدي مطلب، على مستوى مركز الوزارة، إضافة إلى متابعة عمل كل المستشفيات في جميع المحافظات من خلال فرق ميدانية".

وأضاف البدر، أن "وزير الصحة أكد أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد افتتاح جميع المستشفيات بكامل طاقتها وبتنوع إمكانياتها وقدراتها كونها مستشفيات حديثة".

وأوضح، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن هناك عروضاً من شركات أجنبية لغرض تشغيل المستشفيات، أما من قبلها فقط أو بشكل مشترك مع وزارة الصحة".

ولفت إلى أن "المستشفيات التي سيتم افتتاحها حديثة جداً وذات إمكانيات عالية ومتنوعة، وتشغيلها يحتاج إلى أساليب حديثة ومتطورة للتعامل مع مثل هكذا مؤسسات، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن العراقي من ناحية الكم والنوع، وان نستغني عن برنامج الإخلاء الطبي، ونتمكن من علاج كل الحالات داخل البلاد".

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