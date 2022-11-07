النزاهة النيابية تعلن النتائج الأولية للتحقيق بحريق المدينة المائية بالنجف وتحيل ملفاته لـ 4 جهات

2022/11/07 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، عن النتائج الأولية للتحقيق بحريق المدينة المائية في محافظة النجف، كما قررت إحالت ملفاته إلى أربع جهات رقابية وتنفيذية.

وقال عضو اللجنة، هادي السلامي، في تغريدة اطلعت عليها، (بغداد اليوم)، إن "اللجنة البرلمانية انهت، اليوم ملف استضافة محافظ النجف ومدراء البلدية والتخطيط العمراني، والاستثمار في المحافظة، بخصوص حادثة حريق المدينة المائية".

وأضاف أن "مستثمر المدينة المائية لم يدفع الإيجار السنوي لدائرة البلدية منذ ثلاث سنوات، في وقت يعمل على استحصال بدل الإيجار بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي)، من أصحاب المحال التجارية ضمن الأرض المخصصة للمدينة المائية، ويتم تحويلها إلى حسابات اخرى".

وبين أن "لجنة النزاهة قررت متابعة موضوع احتراق محلات الكسبة التي تضررت جراء الحريق من أجل تعويضهم ومنحهم قروض مالية بدون فائدة".

وأشار إلى أن "النزاهة البرلمانية، قررت أيضا إحالة ملفات الفساد الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية و جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس الوزراء"، متوعدًا بـ"المزيد من الإجراءات البرلمانية لمحاسبة المقصرين في الحادثة".

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