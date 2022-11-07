2022/11/07 | 18:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يعقد اجتماعا مع محافظ صلاح الدين ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/07 | 18:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يعقد اجتماعا مع محافظ صلاح الدين ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يعقد اجتماعا مع محافظ صلاح الدين ورؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).