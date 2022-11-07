التحليل الاستراتيجي لقضايا الأمن القومي* السياسة الخارجية… الأداء السياسي … القدرة والصمود!

2022/11/07 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *د.سيف الدين زمان الدراجي* *باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي* تعتمد العديد من الدول على وحدات متخصصة للعمل و التركيز على تحليل ثلاث مجالات مهمة لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن القومي وهي: السياسة […]

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