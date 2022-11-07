2022/11/07 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- *د.
سيف الدين زمان الدراجي* *باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي* تعتمد العديد من الدول على وحدات متخصصة للعمل و التركيز على تحليل ثلاث مجالات مهمة لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن القومي وهي: السياسة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*التحليل الاستراتيجي لقضايا الأمن القومي* السياسة الخارجية… الأداء السياسي … القدرة والصمود!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سيف الدين زمان الدراجي* *باحث في شؤون السياسة الخارجية والأمن الدولي* تعتمد العديد من الدول على وحدات متخصصة للعمل و التركيز على تحليل ثلاث مجالات مهمة لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن القومي وهي: السياسة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص *التحليل الاستراتيجي لقضايا الأمن القومي* السياسة الخارجية… الأداء السياسي … القدرة والصمود! المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (*التحليل الاستراتيجي لقضايا الأمن القومي* السياسة الخارجية… الأداء السياسي … القدرة والصمود!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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