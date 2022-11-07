2022/11/07 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية زراعة محافظة ذي قار ،اليوم الاثنين،عن هلاك اكثر من 4000 رأس من الجاموس وكميات كبيرة من الثروة السمكية.وقال مدير الدائرة صالح هادي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب الجفاف..



هلاك اكثر من “4000” رأس من الجاموس في قضاء الچبايش بذي قار المركز الخبري الوطني.

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