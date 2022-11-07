2022/11/07 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفوغراف..تعرف على ترتيب العراق عربيا من ناحية الراتب الشهري

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تعرف على ترتيب العراق عربيا من ناحية الراتب الشهري أولاً على ايرث نيوز.

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