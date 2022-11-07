2022/11/07 | 18:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: طالب محافظ واسط محمد جميل المياحي، الاثنين 11/07/2022، النزاهة بالتحقيق في...

ظهرت المقالة هدر مالي بسبب الإعفاءات الجمركية في منفذ زرباطية أولاً على المسلة.

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