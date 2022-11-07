إحصائية ضحايا الجفاف في ذي قار: هلاك 4 الاف رأس جاموس.. وبطالة وهجرة اكثر من 3 الاف من مربي الجاموس وصيادي الاسماك

2022/11/07 | 18:35 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلنت مديرية زراعة محافظة ذي قار عن هلاك اكثر من 4000 رأس من الجاموس وهلاك كميات كبيرة من الثروة السمكية مع تضرر 1500 صياد عاطلين عن العمل حاليا وهجرة 1800 من مربي الجاموس الى مناطق اخرى على خلفية الجفاف الذي تعرضت له مناطق الاهوار في قضاء الجبايش.

وقال مدير الدائرة صالح هادي على هامش مؤتمر انقذوا الاهوار من الجفاف والذي اقامته هيئة الاعلام والاتصالات في مركز انعاش الاهوار ان مناطق الاهوار تواجه تحديات كبيرة بسبب هذه التداعيات وداعيا وزارتي الخارجية والموارد المائية الى تامين حصص مائية الى مناطق الاهوار بشكل خاص لكونها ضمن محددات التراث العالمي والحافظ على السكان المحليين ودعم الاستقرار وتحسين الواقع الاقتصادي.

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