الخامس عالميا في مؤشر الإفلات من العقاب.. مقتل نحو 500 صحفي بالعراق خلال عقدين

2022/11/07 | 18:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من الاستقرار الأمني النسبي الذي يشهده العراق ووجود عدة قوانين تعنى بحماية الصحفيين والحد من انتهاك حقوقهم، فإن العراق حل بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب.

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