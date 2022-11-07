2022/11/07 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، أوامر اعفاء مديرين عامين في الوزارة وقائدي شرطة الكرخ والرصافة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يعفي مديرين عامين وقائدي شرطة الكرخ والرصافة - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يعفي مديرين عامين وقائدي شرطة الكرخ والرصافة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).