2022/11/07 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y8PUX-4T6b8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لم أقود مروحية في سماء العراق.. الطيار "بيداء القيسي" تنفي فيديو منسوب لها) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لم أقود مروحية في سماء العراق.. الطيار "بيداء القيسي" تنفي فيديو منسوب لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).