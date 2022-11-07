وزيرة الهجرة تستحصل الموافقة لشمول 5000 نازح برواتب الرعاية الاجتماعية

2022/11/07 | 19:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان

فائق جابرو، اليوم الإثنين، استحصال

الموافقة لشمول 5000 نازح برواتب الرعاية

الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "وزيرة الهجرة والمهجرين

إيڨ

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