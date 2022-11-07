مؤتمر قمة المناخ.. رئيس الجمهورية: الأزمات في العراق تضاعفت جراء ضعف هطول الأمطار

2022/11/07 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، ان التصحر يهدد 40 بالمئة من مساحة العراق، لافتا الى ان الأزمات في العراق تضاعفت جراء ضعف هطول الأمطار.

وقال رشيد خلال كلمة العراق في مؤتمر قمة المناخ (cop 27 ) بشرم الشيخ في مصر ان “التحدي الأبرز الذي نواجهه في العراق ملف المياه وبلاد الرافدين تعاني من شح المياه”، مبينا ان ” مؤتمر المناخ يشكل علامة مهمة”.

واضاف رشيد ان “الأزمات في العراق تضاعفت جراء ضعف هطول الأمطار والجفاف المتزايد في العراق يشكل تحديا خطيرا”، لافتا الى اننا “نأمل تعاون في ملف المياه مع دول الجوار”.

وتابع ان “أزمة المياه في العراق أجبرت السلطات على تقليص المساحات الزراعية”، مشددا على ان “مشكلة شح المياه تفاقم ظاهرة التصحر في العراق وهو من أكثر الدول تضرراً من الاحتباس الحراري”.

وبين ان “الحكومة العراقية جادة في التعامل مع السياسة المائية”، موضحا ان “التصحر يهدد 40 بالمئة من مساحة العراق”.

واكد رشيد ” أهمية تبادل الخبرات بين الدول بشأن ملف المناخ”، لافتا الى ان “العراق سيعمل على توسعة المساحات الخضراء”.

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