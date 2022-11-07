نائب: أنبوب البصرة – العقبة فيه شبهات فساد كبيرة

2022/11/07 | 19:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر النائب عن محافظة البصرة اسعد البزوني ، الاثنين ، مد نبوب النفط من البصرة -العقبة فيه شبهات فساد كبيرة، مطالبا حكومة السوداني والجهات الرقابية بالوقف بالضد من إتمام مشروع انبوب البصرة العقبة .

وقال البزوني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “مشروع مد أنبوب نفط البصرة – العقبة مدرج على لائحة الفساد”، مبينا أن “المشروع سيمنح الأردن كنزا ماليا واقتصاديا في حال تم تشغيل الأنبوب “.

وأضاف ان “المشروع يحتاج إلى اعادة النظر من قبل الحكومة بكل جوانبه الاقتصادية والفنية ، مطالبا الحكومة بالوقف بالضد منه”، مشيرا الى أن “العراق لن يجني اي فائدة اقتصادية من هذا الأنبوب سوى الفساد وهدر المال العام”.

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