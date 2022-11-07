صحة الكرخ: ورشة عمل نسوية عن الإتيكيت المهني

2022/11/07 | 19:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت دائرة صحة بغداد الكرخ، ورشة عمل نسوية عن الإتيكيت المهني، بأشراف شعبة تمكين المرأة.

وأكدت مدير شعبة تمكين المرأة الدكتورة مروة منعم، أهمية تزامن التطور العلمي والصحي مع التطور الثقافي والحضاري وضرورة احترام الإتيكيت المهني والالتزام بقواعد الزي والسلوك الوظيفي في مفاصل المؤسسات العامة ودوائر الدولة.

وتلقّت المشاركات في الورشة على مدى يومين، تطبيقات نظرية وعملية، مرفقة بايجاز تفصيلي قدمته مدربة الاتيكيت المعتمدة رغد منير زامل، عن قواعد الإتيكيت المهني والأداء الوظيفي خلال حضور المؤتمرات الرسمية، منها وجوب استخدام الالوان الهادئة في العمل الوظيفي وعدم التطرق للموضوعات الدينية والآراء السياسية، ومراعاة الآداب العامة مع الحرص على ديمومة الزخم الوظيفي في المؤسسات العامة.

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