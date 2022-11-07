وزير المالية تؤكد متانة العلاقة بين العراق والمملكة المتحدة وتنمية آفاق التعاون والشراكة

2022/11/07 | 19:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزير المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، أهمية العمل على تنمية آفاق التعاون مع المملكة المتحدة.

وقالت وزارة المالية في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إن “وزير المالية طيف سامي استقبلت، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى العراق مارك برايسون”.

ورحّبت وزير المالية في مستهل اللقاء بالسفير، مؤكدةً على “متانة علاقات التعاون بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة الصديقة، وما تشهده على الدوام من تطورٍ ونمو مستمر في كافة المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بالمجال المالي والاقتصادي وأهمية مواصلة العمل على تنمية آفاق التعاون والشراكة”.



من جانبه، قدم برايسون التهاني للوزير بمناسبة تسنم مهام وزارة المالية، معبراً بالوقت ذاته عن “تطلع حكومة بلاده الى تعزيز مديات التعاون مع العراق، خاصة فيما يتعلق بجوانب المال والاستثمار والمساهمة بمشاريع التنمية المستدامة في البلد”.

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